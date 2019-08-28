Вышинского не посвящали в детали переговоров об обмене

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в своем первом интервью после освобождения из-под ареста заявил РИА Новости, что не посвящен в детали переговоров об обмене задержанными между РФ и Украиной и ничего не знает об этом.

"Я ни во что не посвящен в этом плане", - заявил он.

"Просто понимаю, что если бы (Петр) Порошенко оставался президентом, я бы сегодня такого решения суда не дождался", - добавил журналист.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.