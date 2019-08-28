Опубликовано видео маневров воздушного боя пилотажных групп ВКС

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пилотажные группы ВКС "Стрижи и "Соколы России" показали посетителям авиашоу МАКС-2019 элементы ближнего маневренного воздушного боя.
Как сообщил телеканал "Звезда", "Соколы России" на истребителях Су-35 выполнили фигуры высшего пилотажа. В свою очередь, "Стрижи" на МиГ-29 пролетели плотным строем, а затем "разбились" по целям. В боевых условиях летчики используют этот маневр, чтобы незаметно войти в зону действия ПВО противника.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском. В нем участвуют более 800 компаний со всего мира.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером МАКС-2019.