Полиция завела дела после нападения на сотрудников телеканала "112.Украина"

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Полиция завела уголовные дела в связи с нападением на съемочную группу телеканала "112.Украины" в Харьковской области, задержаны 30 человек, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в среду телеканал "112.Украина" сообщил, что неизвестные напали на их съемочную группу, которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.

"По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 171 ("препятствование законной деятельности журналистов"), 293 ("групповое нарушение общественного порядка"), 345 ("угроза или насилие журналисту") и 347 УК ("умышленное уничтожено или повреждение имущества")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета, охранники препятствовали движению транспорта съемочной группы, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Как отмечается, один человек получил телесные повреждения, в отделение доставили 30 предполагаемых участников конфликта.