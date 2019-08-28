Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T17:05Z
https://ria.ru/20190828/1558002194.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

Полиция завела дела после нападения на сотрудников телеканала "112.Украина"

17:05 28.08.2019
234
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Полиция завела уголовные дела в связи с нападением на съемочную группу телеканала "112.Украины" в Харьковской области, задержаны 30 человек, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в среду телеканал "112.Украина" сообщил, что неизвестные напали на их съемочную группу, которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.
Машина патрульной полиции Украины
Вчера, 16:59РИА Новости
Союз журналистов Украины осудил нападение на съемочную группу "112.Украина"
"По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 171 ("препятствование законной деятельности журналистов"), 293 ("групповое нарушение общественного порядка"), 345 ("угроза или насилие журналисту") и 347 УК ("умышленное уничтожено или повреждение имущества")", - говорится в сообщении.
По данным полиции, конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета, охранники препятствовали движению транспорта съемочной группы, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Как отмечается, один человек получил телесные повреждения, в отделение доставили 30 предполагаемых участников конфликта.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
250010
Обсудить 0
112 УкраинаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Машина патрульной полиции Украины
Союз журналистов Украины осудил нападение на съемочную группу "112.Украина"
РИА
Новости
Автомобиль полиции на Украине
Полиция задержала более 30 человек, избивших съемочную группу "112.Украина"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинского не посвящали в детали переговоров об обмене
Флаг Латвии
Посольство Латвии напомнило о договоре о правовой помощи с Россией
Лента
новостей
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая
Офис Проминвестбанка в Киеве
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция
Вышеградская группа пригласила Джонсона на переговоры по Brexit
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что дело против него - безумный проект Порошенко
депутат Верховной рады от партии Руслан Стефанчук
Партия "Слуга народа" намерена внести 465 изменений в Конституцию Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины
В партии "Слуга народа" допустили увеличение подоходного налога на Украине
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что сохраняет гражданство Украины
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский связал решение суда с новым президентом Украины
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Глава Южной Осетии заявил об усилении охраны границы с Грузией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния