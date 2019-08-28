Фанатка сериала "ОА" устроила голодовку у офиса Netflix

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Поклонница американского мистического сериала с элементами научной фантастики "ОА" устроила голодовку у офиса Netflix в Голливуде в знак протеста против прекращения съемок, . Поклонница американского мистического сериала с элементами научной фантастики "ОА" устроила голодовку у офиса Netflix в Голливуде в знак протеста против прекращения съемок, сообщает Independent.

Империал Янг утверждает, что планирует продолжать голодовку до тех пор, пока сериал не будет возобновлен.

"Развлечения – пища для души, а в Netflix этого не понимают. Отказываясь принимать пищу, я показываю, что это шоу для меня важнее еды", - заявила бастующая.