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РИА Новости
Культура

Фанатка сериала "ОА" устроила голодовку у офиса Netflix

17:50 28.08.2019
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© NetFlix ( 2016 – 2019)Кадр из сериала "ОА"
Кадр из сериала ОА
© NetFlix ( 2016 – 2019)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Поклонница американского мистического сериала с элементами научной фантастики "ОА" устроила голодовку у офиса Netflix в Голливуде в знак протеста против прекращения съемок, сообщает Independent.
Империал Янг утверждает, что планирует продолжать голодовку до тех пор, пока сериал не будет возобновлен.
"Развлечения – пища для души, а в Netflix этого не понимают. Отказываясь принимать пищу, я показываю, что это шоу для меня важнее еды", - заявила бастующая.
В начале августа Netflix объявил о том, что проект, первые два сезона которого вышли в 2016 году, не будет продлеваться, из-за чего фанаты запустили кампанию в соцсетях #SaveTheOA. Главные роли в шоу исполнили Брит Марлинг и Джейсон Айзекс.
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