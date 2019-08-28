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РИА Новости

Союз журналистов Украины осудил нападение на съемочную группу "112.Украина"

16:59 28.08.2019 (обновлено: 17:04 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на съемочную группу телеканала "112.Украина" и призывает правоохранителей и власть обеспечить эффективное расследование и наказать нападающих.
Ранее в среду телеканал "112.Украина" сообщил, что неизвестные напали на их съемочную группу, снимавшую сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.
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"Национальный союз журналистов Украины осуждает очередное грубое нападение на наших коллег, осуждает препятствование журналистской деятельности. Призываем и правоохранителей, и власть обеспечить оперативное и эффективное расследование этой атаки. А главное - требуем должного наказания нападающих. Системную безнаказанность за атаки на журналистов в Украине остановят только прецеденты весомого наказания. И такие прецеденты возможны только при политической воле власти защитить журналистов!", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что полицейские завели уголовное дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу.
Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная обратилась к правоохранителям с требованием расследовать нападение на журналистов телеканала "112.Украина". "Журналисты должны иметь защиту. Требую принять все меры в соответствии с действующим законодательством и уделить особое внимание данной ситуации. Виновные должны понести наказание", - цитирует Светличную пресс-служба Харьковской областной администрации.
Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
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