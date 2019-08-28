В Якутии полностью восстановили электроснабжение потребителей

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Якутии, которое было нарушено из-за отключения трансформатора, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западных электрических сетей "Якутскэнерго".

Ранее в среду из-за отключения трансформатора без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек) и предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 21 МВт.

"Энергетики Западных электрических сетей полностью восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии, прерванное 28 августа 2019 года в 15.11 вследствие срабатывания защиты и отключения трансформатора 2Т подстанции 220 кВ "Сунтар"", - сообщает компания.