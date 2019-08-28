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РИА Новости

В Якутии полностью восстановили электроснабжение потребителей

16:52 28.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Трансформаторы подстанции . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Якутии, которое было нарушено из-за отключения трансформатора, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западных электрических сетей "Якутскэнерго".
Ранее в среду из-за отключения трансформатора без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек) и предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 21 МВт.
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"Энергетики Западных электрических сетей полностью восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии, прерванное 28 августа 2019 года в 15.11 вследствие срабатывания защиты и отключения трансформатора 2Т подстанции 220 кВ "Сунтар"", - сообщает компания.
Для обеспечения электроснабжения энергетики оперативно ввели в работу трансформатор 1Т. "В 21.40 (по местному времени) все потребители полностью запитаны. Ограничений населения нет",- отмечает компания.
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