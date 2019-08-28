Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T16:52Z
https://ria.ru/20190828/1558001416.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155799/86/1557998662_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f7c1b5bb566c16682197ee0d9fbdf2f5.jpg
РИА Новости

Дмитрий Киселев: "Наша задача обеспечить безопасность Кирилла"

16:52 28.08.2019
129
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, отметив, что это "подтверждает политический характер состряпанного дела".
210000
Обсудить 0
Кирилл ВышинскийДмитрий КиселевУкраина
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Кирилл Вышинский: моя ближайшая цель — отстаивание своего доброго имени
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский рассказал о ближайших планах
Человек невероятного мужества: Симоньян об освобождении Вышинского
"Человек невероятного мужества": Симоньян об освобождении Вышинского
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Братске рассказали подробности инцидента с утечкой щелочи на заводе
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Представитель ОБСЕ по СМИ призвал отменить все обвинения против Вышинского
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
"Выйти из суда и вздохнуть широко грудью": суд освободил Кирилла Вышинского
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал освобождение Вышинского
Логотип телеканала 112 Украина
Телеканал "112.Украина" призвал власти страны защитить журналистов
Офис туроператора Натали Турс
В Москве признали банкротом первую из компаний туроператора "Натали Турс"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что сохраняет гражданство Украины
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Путин наградил девятерых жителей Приангарья за спасение людей при паводке
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский встретил в украинских СИЗО немало людей, обвиняемых в госизмене
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Миронов прокомментировал освобождение Вышинского
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске задержали трех человек по делу об обрушении здания
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Подмосковье рабочие спасли семью из горящего дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния