2019-08-28T16:52Z
2019-08-28T16:52Z
https://ria.ru/20190828/1558001416.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155799/86/1557998662_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f7c1b5bb566c16682197ee0d9fbdf2f5.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Дмитрий Киселев: "Наша задача обеспечить безопасность Кирилла"
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, отметив, что это "подтверждает политический характер состряпанного дела".