Трамп хочет снять запрет на вырубку заповедных лесов на Аляске, пишут СМИ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил министру сельского хозяйства Сонни Пердью снять запрет на вырубку леса в национальном заповеднике Тонгасс на Аляске, сообщает издание Президент США Дональд Трамп поручил министру сельского хозяйства Сонни Пердью снять запрет на вырубку леса в национальном заповеднике Тонгасс на Аляске, сообщает издание Washington Post со ссылкой на три источника.

Запрет на вырубку заповедных лесов, раскинувшихся на 16,5 миллиона акров (около 6,6 миллиона гектаров), был введен почти 20 лет назад.

Как отмечает издание, Трамп лично заинтересовался "управлением лесным хозяйством" - "термин, который президент наполнил новым содержанием после прихода к власти". Лесное хозяйство стало своего рода "одержимостью" для президента, заявил один из его бывших сотрудников на условиях анонимности.