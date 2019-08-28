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РИА Новости

Трамп хочет снять запрет на вырубку заповедных лесов на Аляске, пишут СМИ

16:47 28.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил министру сельского хозяйства Сонни Пердью снять запрет на вырубку леса в национальном заповеднике Тонгасс на Аляске, сообщает издание Washington Post со ссылкой на три источника.
Запрет на вырубку заповедных лесов, раскинувшихся на 16,5 миллиона акров (около 6,6 миллиона гектаров), был введен почти 20 лет назад.
Как отмечает издание, Трамп лично заинтересовался "управлением лесным хозяйством" - "термин, который президент наполнил новым содержанием после прихода к власти". Лесное хозяйство стало своего рода "одержимостью" для президента, заявил один из его бывших сотрудников на условиях анонимности.
Если запрет будет снят, то вырубка затронет более половины крупнейшего в мире нетронутого умеренно дождевого леса, что позволит реализовать проекты в области энергетики и добычи полезных ископаемых.
Дональд Трамп
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Дональд ТрампThe Washington PostАляскаСШАВ мире
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