Все конструктивные шаги Киева по Донбассу поощряются, заявили в МИД

"Любые конструктивные шаги, которые предпринимаются со стороны Киева или украинских властей по направлению урегулирования внутриукраинского кризиса, либо движение в сторону реализации минских договоренностей, они все фиксируются и всегда только поощрялись", - сказала Захарова на брифинге.