Все конструктивные шаги Киева по Донбассу поощряются, заявили в МИД

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Любые конструктивные шаги Киева в направлении урегулирования кризиса в Донбассе фиксируются и всегда только поощряются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые конструктивные шаги, которые предпринимаются со стороны Киева или украинских властей по направлению урегулирования внутриукраинского кризиса, либо движение в сторону реализации минских договоренностей, они все фиксируются и всегда только поощрялись", - сказала Захарова на брифинге.
Гуманитарные вопросы, связанные с судьбой людей, находятся для Москвы в приоритете, подчеркнула она.
"Как только у нас появится возможность дать какую-то конкретику, мы обязательно это сделаем", - отметила представитель российского МИД.