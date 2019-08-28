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РИА Новости

Все конструктивные шаги Киева по Донбассу поощряются, заявили в МИД

16:45 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Любые конструктивные шаги Киева в направлении урегулирования кризиса в Донбассе фиксируются и всегда только поощряются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые конструктивные шаги, которые предпринимаются со стороны Киева или украинских властей по направлению урегулирования внутриукраинского кризиса, либо движение в сторону реализации минских договоренностей, они все фиксируются и всегда только поощрялись", - сказала Захарова на брифинге.
Гуманитарные вопросы, связанные с судьбой людей, находятся для Москвы в приоритете, подчеркнула она.
"Как только у нас появится возможность дать какую-то конкретику, мы обязательно это сделаем", - отметила представитель российского МИД.
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