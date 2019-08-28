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РИА Новости

У греческого архипелага Додеканес произошло землетрясение магнитудой 4,8

16:42 28.08.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в среду у греческого архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы в 11.58 по времени UTC (14.58 мск). Эпицентр располагался в 35 километрах к северо-востоку от острова Карпатос, входящего в группу островов Додеканес. Очаг залегал на глубине 10 километров.
После этого землетрясения последовали еще два афтершока. Подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в 12.15 по времени UTC (15.15 мск) в 46 километрах к северо-востоку от острова Карпатос. В 12.28 по времени UTC (15.28 мск) подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в 270 километрах от турецкого города Измир. Очаг афтершоков залегал на глубине 12 и 68 километров соответственно.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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Эгейское мореГрецияИзмирВ мире
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