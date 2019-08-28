Медведев проведет совещание по вопросам защиты бассейна Волги

"Есть и такая важная составляющая как сбережение и очистка уникальных водных объектов, таких как Байкал или Волга. Кстати, через пару дней как раз планирую провести совещание по бассейну Волги с выездом на место. Естественно, некоторые коллеги здесь присутствующие будут в нем участвовать", - заявил Медведев.

Премьер в среду провел совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов в части агропрома, экологии и природопользования.

Он обратил внимание также на другие аспекты рационального природопользования. Глава кабмина уточнил, что многое делается в рамках национального проекта "Экология", который включает три государственные программы.

"Но и проблем здесь предостаточно, и эти проблемы кричащие, вызывающие большое неудовольствие у людей. Это и свалки, и выбросы, которые в атмосфере во многих наших населенных пунктах превышают нормативы, и пожары, о которых в последнее время мы неоднократно с вами говорили, совещания проводили, меры принимали", - отметил премьер.