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РИА Новости

В МИД отметили востребованность Севморпути

16:38 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в углублении сотрудничества с другими странами по развитию Северного морского пути, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На прошлой неделе один из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков французская CGA CGM заявила, что решила отказаться от использования арктических маршрутов, прежде всего Северного морского пути, в целях "защиты окружающей среды и мирового биоразнообразия". В понедельник газета "Известия" со ссылкой на министра иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде сообщила, что Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам.
В среду на брифинге Захарова заявила, что в МИД РФ обратили внимание на ряд высказываний по Севморпути.
"Перспективы его (Северного морского пути) очевидны – это оптимальное расстояние по маршруту Европа-Азия, отсутствие ограничений по пропускной способности, если сравнивать, например, с Суэцким каналом, относительная безопасность мореплавания. И каждый год востребованность этого направления и этого способа доставки растет, учитывая активности газовых и нефтяных компаний в регионе Арктики, в том числе на полуострове Ямал", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Россия нацелена на развитие Северного морского пути. "Поставлена задача к 2025 году обеспечить его круглогодичное использование, увеличить грузопоток до 80 миллионов тонн в год. У России есть опыт организации бесперебойной работы в высоких широтах. В планах нашей страны и далее развивать портовую инфраструктуру, навигационную и гидрографические возможности этой транспортной артерии и совершенствовать систему поиска и спасания", - рассказала представитель МИД.
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"Политический аспект?" Норвегия хочет проверить СевморпутьНорвегия намерена провести проверку российского Севморпути на соответствие экологическим стандартам. Что стоит за беспокойством Осло, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.
Дипломат добавила, что в Москве "заинтересованы в углублении взаимодействия с другими государствами по использованию Северного морского пути".
"Привлечь крупный бизнес в развитие этой транспортной инфраструктуры, этой транспортной артерии призван создаваемый под эгидой "Росатома" международный общественный совет Северного морского пути, в состав которого приглашены представители всех арктических государств. При этом необходимо четко понимать: Северный морской путь - это российская национальная транспортная артерия. Россия как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечает за функционирование этого маршрута и будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к очень хрупкой экосистеме данного региона", - заключила Захарова.
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