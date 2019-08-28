В МИД отметили востребованность Севморпути

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в углублении сотрудничества с другими странами по развитию Северного морского пути, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На прошлой неделе один из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков французская CGA CGM заявила, что решила отказаться от использования арктических маршрутов, прежде всего Северного морского пути, в целях "защиты окружающей среды и мирового биоразнообразия". В понедельник газета "Известия" со ссылкой на министра иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде сообщила, что Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам.

В среду на брифинге Захарова заявила, что в МИД РФ обратили внимание на ряд высказываний по Севморпути.

"Перспективы его (Северного морского пути) очевидны – это оптимальное расстояние по маршруту Европа-Азия, отсутствие ограничений по пропускной способности, если сравнивать, например, с Суэцким каналом, относительная безопасность мореплавания. И каждый год востребованность этого направления и этого способа доставки растет, учитывая активности газовых и нефтяных компаний в регионе Арктики, в том числе на полуострове Ямал", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия нацелена на развитие Северного морского пути. "Поставлена задача к 2025 году обеспечить его круглогодичное использование, увеличить грузопоток до 80 миллионов тонн в год. У России есть опыт организации бесперебойной работы в высоких широтах. В планах нашей страны и далее развивать портовую инфраструктуру, навигационную и гидрографические возможности этой транспортной артерии и совершенствовать систему поиска и спасания", - рассказала представитель МИД.

Дипломат добавила, что в Москве "заинтересованы в углублении взаимодействия с другими государствами по использованию Северного морского пути".