Россия готова выступить гарантом договора между США и талибами

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва готова выступить гарантом соглашения США и афганского радикального движения "Талибан", если такое предложение поступит, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что США и "Талибан", которые в настоящее время в Катаре проводят очередной раунд переговоров, пытаются договориться по последним пунктам соглашения.

"Российская сторона готова выступить свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашений между США и движением талибов, если соответствующее обращение сторон к нам подступит", - отметила Захарова.

"Вместе с тем мы полагаем, что международный механизм обеспечения договоренностей должен быть определен в ходе переговоров между самими сторонами, а именно США и движением талибов, при соответствующих консультациях с потенциальными международными гарантами", - добавила она.