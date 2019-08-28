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РИА Новости

Россия готова выступить гарантом договора между США и талибами

16:38 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва готова выступить гарантом соглашения США и афганского радикального движения "Талибан", если такое предложение поступит, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что США и "Талибан", которые в настоящее время в Катаре проводят очередной раунд переговоров, пытаются договориться по последним пунктам соглашения.
"Российская сторона готова выступить свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашений между США и движением талибов, если соответствующее обращение сторон к нам подступит", - отметила Захарова.
"Вместе с тем мы полагаем, что международный механизм обеспечения договоренностей должен быть определен в ходе переговоров между самими сторонами, а именно США и движением талибов, при соответствующих консультациях с потенциальными международными гарантами", - добавила она.
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26 августа, 23:53РИА Новости
Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
Делегации США и движения "Талибан" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны.
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Мария ЗахароваАфганистанТалибанРоссияСШАВ мире
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