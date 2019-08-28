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РИА Новости

В Подмосковье рабочие спасли семью из горящего дома

16:37 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рабочие, проводившие капитальный ремонт фасада в Видном, спасли из квартиры семью из трех человек и эвакуировали несколько десятков человек при пожаре в доме, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
Ранее в СМИ сообщалось, что в среду утром в доме №13 по Советскому проезду в городе Видное произошло возгорание квартиры на девятом этаже многоквартирного дома.
"На момент возгорания квартиры, неподалеку с домом оказалась бригада рабочих капремонта, которая и вызвала на место происшествия сотрудников регионального МЧС, готовилась к началу рабочей смены и подготавливала строительную технику. До того, как квартира начала полыхать, бригада строителей эвакуировала из многоквартирного дома несколько десятков человек на строительной люльке и по лестнице, а затем спасли из горящей квартиры семью из трех человек с ребенком 10 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин уже поблагодарил рабочих, проявивших отвагу.
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"За минуты пламя с квартиры дошло до балкона. Перешли в другую комнату, открыли форточку, чтобы дети дышали. Ребята - наши спасители. Они сделали три ходки и нас спасли. В такую нужную минуту, за секунду нас эвакуировали",- цитирует пресс-служба спасенного жителя.
"Бригада у нас быстрая. Подключили подъемники, начали спасать. Спасли несколько десятков человек. Сделали все возможное. Люди уже хотели выпрыгивать из окон", - сообщил один из рабочих.
В пресс службе уточняется, что после ликвидации последствий пожара работы по капитальному ремонту фасада будут продолжены.
"Данный дом стоит в краткосрочном плане проведения работ по капитальному ремонту фасада, замене оконных блоков в местах общего пользования, замене входных дверей в подъездах и ремонту отмостки. После завершения всех обязательных мероприятий со стороны аварийных служб, рабочие оперативно вернутся к работам с целью минимизировать ущерб и восстановить внешний облик дома. А что касается рабочих, они делали свое дело, за что им отдельное спасибо!", - сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, которого цитирует пресс-служба.
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