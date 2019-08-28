Предварительные испытания композитов для МС-21 завершат в этом году

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Предварительные испытания композитных материалов, выпускаемых российской атомной отраслью и необходимых для серийного производства российских среднемагистральных самолетов МС-21, должны завершиться до конца нынешнего года, сообщил РИА Новости генеральный конструктор ПАО "Корпорация "Иркут" Олег Демченко.

"Начались испытания композитных материалов "Росатома". Начиная с сегодняшнего дня до конца года мы должны завершить предварительные испытания", - сказал Демченко в среду на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. По его словам, полностью испытания продлятся "минимум год".

"Мы уверены, что получим положительные характеристики", - сказал Демченко.

Ранее в нынешнем году вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что в связи с новыми западными санкциями наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. По его словам, в целях успешной реализации программы МС-21 Минпромторгом России совместно с корпорацией "Иркут" разработан и выполняется комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги. "Росатом" является крупнейшим производителем углеродных композитных материалов в России.

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".