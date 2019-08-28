В Твери дополнительно отремонтируют 10 объектов дорожной инфраструктуры

ТВЕРЬ, 28 авг – РИА Новости. Власти Тверской области за счет сэкономленных при проведении конкурсных процедур средств отремонтируют дополнительно десять объектов дорожной инфраструктуры Твери, сообщает пресс-служба областного правительства

Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели выделены 86 миллионов рублей.

"Дорожная сеть – это серьезная долгосрочная инвестиция, которая даст нам возможность развиваться экономически и социально. Наша задача – не допустить нарушения технологий. После ремонта дороги должны прослужить без ремонта как минимум в течение гарантийного срока", - сказал губернатор области Игорь Руденя.

Кроме ремонта асфальтового покрытия средства направят на закупку комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, на установку направляющих ограждений, а также на обустройство новых светофоров.