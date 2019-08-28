В Твери дополнительно отремонтируют 10 объектов дорожной инфраструктуры

ТВЕРЬ, 28 авг – РИА Новости. Власти Тверской области за счет сэкономленных при проведении конкурсных процедур средств отремонтируют дополнительно десять объектов дорожной инфраструктуры Твери, сообщает пресс-служба областного правительства
Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели выделены 86 миллионов рублей.
"Дорожная сеть – это серьезная долгосрочная инвестиция, которая даст нам возможность развиваться экономически и социально. Наша задача – не допустить нарушения технологий. После ремонта дороги должны прослужить без ремонта как минимум в течение гарантийного срока", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
Кроме ремонта асфальтового покрытия средства направят на закупку комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, на установку направляющих ограждений, а также на обустройство новых светофоров.
В пресс-службе напомнили, что всего по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который стартовал в 2019 году, в Твери отремонтируют более 30 объектов. С учетом дополнительных позиций в областном центре в рамках национального проекта в текущем году приведут в порядок около 35 километров улично-дорожной сети. На это потратят более 900 миллионов рублей федеральных и областных средств.