На Ставрополье мужчина напал на ребенка с перцовым баллончиком

ПЯТИГОРСК, 28 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который распылил в лицо 10-летней девочки перцовый баллончик и попытался отобрать телефон и деньги, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "Разбой", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в июле текущего года мужчина, встретив на улице в селе Круглолесском Александровского района 10-летнюю девочку, распылил ей в лицо перцовым баллончиком и попытался отобрать у нее деньги и телефон.
"Проходившие мимо люди спасли девочку от нападавшего. Следователь СКР задержал подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.