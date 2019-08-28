Адвокат заявил о сложностях в переговорах России и Украины

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Противоречивые данные об обмене заключенными между Украиной и РФ поступают из Киева: адвокат Валентин Рыбин сообщил о сложностях в переговорах, адвокат Игорь Свинцицкий не исключил обмена в среду.