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РИА Новости

Адвокат заявил о сложностях в переговорах России и Украины

16:31 28.08.2019
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Противоречивые данные об обмене заключенными между Украиной и РФ поступают из Киева: адвокат Валентин Рыбин сообщил о сложностях в переговорах, адвокат Игорь Свинцицкий не исключил обмена в среду.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.
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"По моим данным, никаких изменений нет и обмен должен состояться, возможно, даже сегодня. Мы ждем. Мой подопечный находится в пункте сбора и ждет", - заявил Свинцицкий изданию "Обозреватель".
При этом адвокат Рыбин, который защищает нескольких осужденных на Украине россиян, заявил, что обмен якобы откладывается на неопределенный срок из-за бюрократических процедур.
"По состоянию на 28 августа никто никуда не едет, все находятся по местам и в процессе переговоров по обмену возникают определенные сложности, эти сложности очевидны", - сказал Рыбин в видеокомментарии для интернет-издания "Страна.ua".
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