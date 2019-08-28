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РИА Новости

ЕК заявила о готовности продолжить переговоры с Британией по Brexit

16:11 28.08.2019
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© REUTERS / Hannah McKayАкция противников Brexit в центре Лондона
Акция противников Brexit в центре Лондона
© REUTERS / Hannah McKay
Акция противников Brexit в центре Лондона . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова к продолжению переговоров с Великобританией по Brexit, чем раньше страна представит свои конкретные предложения, тем лучше, чтобы успеть провести организованный вывод страны из союза 31 октября текущего года, сказала представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого договора произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
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Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по границе с Ирландией: власти Великобритании хотят изменения положений договора по этой теме, Еврокомиссия пересматривать сам текст соглашения отказывается.
"Чем раньше (Британия предоставит свои предложения - ред.), тем лучше, потому что наше рабочее предположение состоит в том, что Brexit должен состояться 31 октября, и что это должно произойти со сделкой (с ратифицированным Британией и Европарламентом договором об условиях "развода" - ред.), это наш предпочтительный сценарий. И чтобы это произошло, конечно же, чем раньше мы увидим рабочее предложение, тем лучше", - сказала она.
"Мы будем участвовать (в переговорах - ред.) с Великобританией конструктивно по любым конкретным предложениям, которые у них могут быть и которые совместимы с договором об отделении", - также сообщила Андреева.
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Накануне глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Юнкер отметил вопрос ирландской границы, подчеркнув, что ЕС будет и впредь очень внимательно подходить к интересам остающейся в союзе Ирландии.
В среду в Брюсселе проводятся технические консультации советника Джонсона Дэвида Фроста с представителями Еврокомиссии, которая в ЕС отвечает за выработку условий проведения Brexit.
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BrexitБорис ДжонсонЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияИрландияВ мире
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