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РИА Новости

Захарова прокомментировала угрозу США ввести морскую блокаду Венесуэлы

16:10 28.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Угроза США ввести морскую блокаду Венесуэлы - это односторонние незаконные действия и заслуживают самого широкого международного осуждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее новостной портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Отмечается, что американский лидер предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы, чтобы не допустить доставки товаров в страну. Однако, как пишет издание, Пентагон не воспринял эту идею всерьез, поскольку счел ее непрактичной, юридически несостоятельной и требующей слишком много сил ВМС.
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"США продолжают демонстрировать полное безразличие к проблемам и нуждам народа Венесуэлы. Односторонние меры Вашингтона, противоречащие международному праву, создают все большие трудности для доставки в страну социально значимых товаров, что явно ухудшает положение всех венесуэльских граждан, вне зависимости от их политических предпочтений. Мы вновь призываем отказаться от противоправных мер во имя улучшения гуманитарной ситуации в Венесуэле", - заявила Захарова на брифинге в среду.
"Вопреки человеческой логике администрация Трампа заявляет о новых вариантах усиления давления на Каракас. Раздаются угрозы организации морской блокады государства. Неужели провальный опыт более чем полувекового эмбарго Кубы ничему не научил Вашингтон. Мы не устанем повторять, что подобные односторонние незаконные действия заслуживают самого широкого международного осуждения", - подчеркнула она.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США, в том числе Бразилия, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. -0-
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