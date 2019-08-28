ГИБДД предложила ввести в школах уроки по автоделу

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ГИБДД предлагает ввести в российских школах в рамках предмета "Технология" уроки по автомобильному делу, заявил в среду глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Предлагаем … увеличить количество тем по безопасности дорожного движения по предметам "Окружающий мир" и ОБЖ. Одновременно предлагаем рассмотреть возможность введение дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология"", - сказал генерал на заседании правительственной комиссии.

Что именно предлагается включить в этот курс, Черников не уточнил.

Кроме того, по его мнению, есть смысл организовать для самих учителей дополнительные курсы по безопасности дорожного движения, чтобы увеличить качество преподавания.

Такая работа уже ведется, но, считает Черников, продвигается слишком медленно. В рамках Федеральной целевой программы прошли обучение чуть более 11 тысяч педагогов, на этот год запланировано повысить квалификацию еще 2,5 тысяч.