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РИА Новости

ГИБДД предложила ввести в школах уроки по автоделу

16:01 28.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкАвтомеханик
Автомеханик
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ГИБДД предлагает ввести в российских школах в рамках предмета "Технология" уроки по автомобильному делу, заявил в среду глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Предлагаем … увеличить количество тем по безопасности дорожного движения по предметам "Окружающий мир" и ОБЖ. Одновременно предлагаем рассмотреть возможность введение дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология"", - сказал генерал на заседании правительственной комиссии.
Что именно предлагается включить в этот курс, Черников не уточнил.
Кроме того, по его мнению, есть смысл организовать для самих учителей дополнительные курсы по безопасности дорожного движения, чтобы увеличить качество преподавания.
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Такая работа уже ведется, но, считает Черников, продвигается слишком медленно. В рамках Федеральной целевой программы прошли обучение чуть более 11 тысяч педагогов, на этот год запланировано повысить квалификацию еще 2,5 тысяч.
"Учитывая, что в стране насчитывается свыше 41 тысячи образовательных организаций, то повысить квалификацию хотя бы одного педагога возможно только раз в 20 лет", - посетовал генерал.
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ГосавтоинспекцияМихаил ЧерниковГИБДД МВД РФМоскваРоссияОбщество
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