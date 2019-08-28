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РИА Новости

Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году

16:00 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Первый самолет МС-21 с российским двигателем начнет летные испытания в 2020 году, заявил журналистам главный конструктор МС-21 Константин Попович на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
"Строится пятый самолет, он будет подключен к испытаниям в 2020 году с двигателем ПД-14", - сказал он.
До конца текущего года в небо поднимется четвертый экземпляр самолета с зарубежным двигателем Pratt and Whitney.
"Мы планируем закончить испытания в конце 2020 года и получить сертификат типа", - сказал он.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
МАКС—2019
27 августа, 17:49РИА Новости
МАКС–2019
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МС-21АэрофлотАвиасалон МАКСМосковская областьЖуковскийЭкономика
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