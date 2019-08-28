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РИА Новости

В МИД прокомментировали ситуацию с невыдачей виз американским сенаторам

15:55 28.08.2019 (обновлено: 16:21 28.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, заявившие о том, что им отказали во въезде в Россию, знают, что находятся в стоп-литсе на въезд в РФ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Американским сенаторам, вот этим двум, хорошо известно, что они являются фигурантами российского списка лиц, которым закрыт въезд в нашу страну, но закрыт был не просто так, а исключительно в ответ на введенные Вашингтоном необоснованные рестрикции против значительного числа членов Федерального собрания Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге.
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Дипломат обратила внимание на обстоятельства, которые американские сенаторы пытаются скрыть от собственного электората, о том, что "сознательно скрывается от американской аудитории".
"Мы неоднократно предлагали Вашингтону вывести всех членов законодательных органов обеих стран из-под любых ограничений на поездки, тем самым сняв хотя бы один раздражитель в наших двусторонних отношениях", - отметила она.
"Более того, американские сенаторы обещали содействовать реализации этих инициатив. Что же мы видим на практике? Мы видим на практике, что ими ничего не было предпринято, мы увидели цирковое представление, в основе которого лежала манипуляция общественным мнением через подачу недостоверной информации", - подчеркнула Захарова.
В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что РФ отказала ему в выдаче визы. При этом российское посольство отметило, что сенатор не обращался за разрешением на въезд. Затем в МИД РФ пояснили, что сенатор находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, о чем самому сенатору известно. После этого еще один представитель сената США демократ Крис Мерфи пожаловался на отказ в российской визе.
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