В МИД прокомментировали ситуацию с невыдачей виз американским сенаторам

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, заявившие о том, что им отказали во въезде в Россию, знают, что находятся в стоп-литсе на въезд в РФ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американским сенаторам, вот этим двум, хорошо известно, что они являются фигурантами российского списка лиц, которым закрыт въезд в нашу страну, но закрыт был не просто так, а исключительно в ответ на введенные Вашингтоном необоснованные рестрикции против значительного числа членов Федерального собрания Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге.

Дипломат обратила внимание на обстоятельства, которые американские сенаторы пытаются скрыть от собственного электората, о том, что "сознательно скрывается от американской аудитории".

"Мы неоднократно предлагали Вашингтону вывести всех членов законодательных органов обеих стран из-под любых ограничений на поездки, тем самым сняв хотя бы один раздражитель в наших двусторонних отношениях", - отметила она.

"Более того, американские сенаторы обещали содействовать реализации этих инициатив. Что же мы видим на практике? Мы видим на практике, что ими ничего не было предпринято, мы увидели цирковое представление, в основе которого лежала манипуляция общественным мнением через подачу недостоверной информации", - подчеркнула Захарова.