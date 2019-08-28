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РИА Новости

В Тамбове простились со старейшим подводником России

15:52 28.08.2019
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© Фото : Администрация Тамбовской областиСтарейший ветеран-подводник из Тамбова Юлий Ксюнин
Старейший ветеран-подводник из Тамбова Юлий Ксюнин
© Фото : Администрация Тамбовской области
БРЯНСК, 28 авг - РИА Новости. Старейший в России моряк-подводник Юлий Ксюнин, умерший в возрасте 105 лет, похоронен в Тамбове на Полынковском кладбище, сообщает информационное управление города.
"Сегодня в последний путь проводили участника Великой Отечественной войны, капитана 1-го ранга и старейшего моряка-подводника России Юлия Порфирьевича Ксюнина. Похоронили его на Полынковском кладбище рядом с супругой", - говорится в сообщении.
В церемонии прощания приняли участие первые лица города, соболезнования родным и близким выразил глава администрации области Александр Никитин.
Как отмечает ведомство, даже в свои 105 лет моряк-подводник был полон оптимизма, ни на что не жаловался, радовался визитам гостей и охотно общался с журналистами. На вопросы о секретах долголетия ответа у ветерана-подводника не было. По его словам, он просто честно служил и жил по совести, повидал много хорошего и плохого, говорится в сообщении.
Юлий Порфирьевич Ксюнин родился еще в Российской империи при императоре Николае II. После окончания училища служил на Тихоокеанском флоте. В годы Великой Отечественной войны готовил подводников для действующих флотов, участвовал в боевых действиях. В звании капитана первого ранга Юлий Ксюнин сошел на берег и всецело посвятил себя патриотическому воспитанию подрастающего поколения, был наставником для молодежи, долгие годы возглавлял городской комитет ветеранов Великой Отечественной войны. Даже в почтенном возрасте он продолжал активно участвовать в общественной жизни города.
Как отмечается в сообщении, жизненной, созидательной энергии в этом удивительном человеке было столько, что в 84 года он освоил компьютер, а в 90 лет издал книгу "Записки подводника".
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