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РИА Новости

В Саратовской области нашли тело рыбака с перевернувшейся лодки

15:42 28.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МЧС. Архивное фото
САРАТОВ, 28 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели извлекли из воды тело одного из четырех рыбаков с лодки, которая четыре дня назад перевернулась на реке Волге в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости в среду начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Ранее Юрин сообщил, что моторная лодка "Прогресс 2" перевернулась в районе плотины гидроэлектростанции в Балаково утром 24 августа, в лодке находились четверо рыбаков, спасатели сразу же приступили к их поискам. В тот же день двоих из них удалось найти живыми, среди спасенных - гражданин Эстонии.
"Очевидцы в районе санатория "Светлана" обнаружили тело одного из рыбаков, мужчины 1972 года рождения. Спасатели извлекли тело из воды", - сказал собеседник агентства. Поиски четвертого рыбака продолжаются, добавил он.
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