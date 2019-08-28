В Саратовской области нашли тело рыбака с перевернувшейся лодки

САРАТОВ, 28 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели извлекли из воды тело одного из четырех рыбаков с лодки, которая четыре дня назад перевернулась на реке Волге в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости в среду начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Ранее Юрин сообщил, что моторная лодка "Прогресс 2" перевернулась в районе плотины гидроэлектростанции в Балаково утром 24 августа, в лодке находились четверо рыбаков, спасатели сразу же приступили к их поискам. В тот же день двоих из них удалось найти живыми, среди спасенных - гражданин Эстонии.