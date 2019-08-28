Власти Свердловской области рассказали о зарплате медиков в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Средний уровень зарплат врачей в Свердловской области в два раза превышает среднемесячный доход в регионе, доходы младшего медицинского персонала соответствуют параметрам, сообщает в среду департамент информационной политики региона.
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда. После визита в город главы регионального минздрава Андрея Цветкова и замглавы региона Павла Крекова пять из шести уволившихся хирургов решили остаться на своих должностях, один решил сменить специальность с хирургической на УЗИ. На ситуацию также обратили внимание в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, врачи должны получать зарплату не ниже средней по региону, за это отвечают местные власти.
Как отметили в департаменте информационной политики региона, в Свердловской области реализация поручений президента России по повышению уровня заработной платы медицинских работников ведется в полном соответствии с дорожной картой.
"Сегодня среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе составляет около 36,2 тысячи рублей. При этом, по данным за 7 месяцев текущего года, средняя зарплата среди всех врачей составила чуть более 75 тысяч рублей, среднего медперсонала – 37,9 тысячи рублей, младшего медицинского персонала – 36,5 тысячи", – говорится в сообщении.