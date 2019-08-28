Власти Свердловской области рассказали о зарплате медиков в регионе

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда. После визита в город главы регионального минздрава Андрея Цветкова и замглавы региона Павла Крекова пять из шести уволившихся хирургов решили остаться на своих должностях, один решил сменить специальность с хирургической на УЗИ. На ситуацию также обратили внимание в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, врачи должны получать зарплату не ниже средней по региону, за это отвечают местные власти.