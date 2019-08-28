СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска. Переписку опубликовал портал 74.ru.
Примерно в шесть утра Елена Зарипова написала знакомому Антону, что муж вернулся после пьянки с друзьями, но домой не идет — сидит за рулем пьяный и с оружием.
"Уснул бы в машине", — написала она в 05:43.
Друг погибшей признался, что переживает за нее. Женщина ничего ему не ответила.
19 августа, 18:32РИА НовостиТрагедия под Ульяновском: соседи рассказали о парне, убившем свою семьюВ Ульяновской области подросток расправился с семьей, а затем покончил жизнь самоубийством. Для соседей и одноклассников это стало шоком. По их словам, он был "отличным парнем", отношения с родными у него складывались хорошо.
"У меня плохие мысли в голове", — написал Антон в 9:37.
На этом их переписка закончилась.
Сам молодой человек в беседе с 74.ru заявил, что общался с Зариповой только в интернете. Он увидел ее единственный раз уже на похоронах. Антон добавил, что как только женщина увидела пьяного супруга с оружием, надо было брать детей и бежать из дома к соседям.
В ночь на 21 августа депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Она скончалась от полученных ранений. По данным СМИ, поводом для конфликта стала ревность.
Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал Зарипова на два месяца.