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РИА Новости

СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены

15:36 28.08.2019 (обновлено: 18:27 28.08.2019)
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© Фото : страница Елены Зариповой в социальной сетиЕлена Зарипова
Елена Зарипова
© Фото : страница Елены Зариповой в социальной сети
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска. Переписку опубликовал портал 74.ru.
Примерно в шесть утра Елена Зарипова написала знакомому Антону, что муж вернулся после пьянки с друзьями, но домой не идет — сидит за рулем пьяный и с оружием.
"Уснул бы в машине", — написала она в 05:43.
Друг погибшей признался, что переживает за нее. Женщина ничего ему не ответила.
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Трагедия под Ульяновском: соседи рассказали о парне, убившем свою семьюВ Ульяновской области подросток расправился с семьей, а затем покончил жизнь самоубийством. Для соседей и одноклассников это стало шоком. По их словам, он был "отличным парнем", отношения с родными у него складывались хорошо.
"У меня плохие мысли в голове", — написал Антон в 9:37.
На этом их переписка закончилась.
Сам молодой человек в беседе с 74.ru заявил, что общался с Зариповой только в интернете. Он увидел ее единственный раз уже на похоронах. Антон добавил, что как только женщина увидела пьяного супруга с оружием, надо было брать детей и бежать из дома к соседям.
В ночь на 21 августа депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Она скончалась от полученных ранений. По данным СМИ, поводом для конфликта стала ревность.
Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал Зарипова на два месяца.
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Челябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ревность еще очень много лет будет поставлять людей в тюрьмы.
28 августа, 16:08
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