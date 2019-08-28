Объем тюменского экспорта составил $1,27 млрд за первые полгода 2019 года

ТЮМЕНЬ, 28 авг – РИА Новости. Объем экспорта товаров, произведенных в Тюменской области, за шесть месяцев 2019 года составил 1,27 миллиарда долларов. В аналогичный период прошлого года показатели были зафиксированы на отметке 1,25 миллиарда долларов США, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Экспорт в Германию вырос почти в три раза, в ОАЭ – в пять с половиной раз, в Египет – в четыре раза. Впервые регион стал экспортировать продукцию в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию и другие страны", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что наибольший объем в экспортных поставках по-прежнему составили топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности. В несырьевом неэнергетическом экспорте рост показателей наблюдается в группах товаров: машины, оборудование и другие транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, а также текстильные изделия, обувь, кожевенное сырье, пушнина.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, положительная динамика связана с созданием благоприятной экспортной среды в регионе.