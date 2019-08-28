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РИА Новости

В Косово пообещали отменить пошлины на сербские товары

15:33 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр КудрявцевГраница Косово и Сербии
Граница Косово и Сербии
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
Граница Косово и Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Правительство самопровозглашенной республики Косово, сформированное по итогам досрочных выборов, отменит пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии, заявил глава "МИД" кабмина в отставке и косовский "президент" в феврале-апреле 2011 года Бехджет Пацолли.
Власти самопровозглашенной республики Косово ввели в ноябре 2018 года таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии. По данным сербских властей, ущерб экономике страны составил к настоящему времени свыше 300 миллионов евро. Отмены торговых барьеров требуют Белград, Москва и представители ЕС и США, косовские сербы проводили мирные акции протеста.
Депутаты косовского заксобрания большинством голосов 22 августа утвердили роспуск парламента. В понедельник "президент" Хашим Тачи подписал соответствующий указ и назначил дату досрочного голосования на 6 октября. Пацолли во главе коалиции его "Альянса за новое Косово" и партии NISMA бывшего вице-премьера Фатмира Лимая начал с предвыборных обещаний, не дожидаясь официального начала кампании 25 сентября.
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"Новое правительство откроет путь для диалога, уверен, что пошлины будут отменены. Окончательный договор с Сербией должен быть достигнут. Эти выборы будут очень трудными", - заявил Пацолли в эфире Радио и телевидения Косово.
"Лгут те лидеры, которые говорят, что не отменят пошлины. Нехорошо обманывать избирателей", - отметил экс-глава "МИД" и бывший косовский "президент".
Накануне крупнейший оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) выдвинул первую женскую кандидатуру на пост премьер-министра самопровозглашенной республики, ею стала университетский преподаватель Вьоса Османи.
Ранее Харадинай и его "Альянс за будущее Косово" заключили предвыборную коалицию с оппозиционной Социал-демократической партией мэра Приштины и одного из бывших лидеров радикального движения "Самоопределение" Шпенда Ахмети. Правящая Демократическая партия Косово спикера парламента Кадри Весели также заявила о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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