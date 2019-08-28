ВСУ обстреляли участок исправительной колонии в Горловке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Рынок и участок социальной реабилитации исправительной колонии повреждены в результате утреннего артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что в среду утром украинские силовики обстреляли территорию Горловки, выпустив 52 мины калибром 120 миллиметров и 12 снарядов калибром 122 миллиметра.
"В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, такие как промтоварные ряды рынка "Карат-Маркет" и участок социальной реабилитации Калининской исправительной колонии номер 27. По предварительным данным, жертв среди мирных граждан нет",- заявил представитель ведомства.
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