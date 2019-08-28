ВСУ обстреляли участок исправительной колонии в Горловке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Рынок и участок социальной реабилитации исправительной колонии повреждены в результате утреннего артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что в среду утром украинские силовики обстреляли территорию Горловки, выпустив 52 мины калибром 120 миллиметров и 12 снарядов калибром 122 миллиметра.