Джон Бон Джови рассказал, как будет называться его следующий альбом

Есть еще одно объяснение названия. В отличие от предыдущего альбома This House Is Not For Sale (2016), посвященного личным переживаниям, эта пластинка затрагивает "социально значимые" темы. Например, на ней будут песни о ветеранах с посттравматическим синдромом и о недавних массовых расстрелах в Огайо и Техасе.