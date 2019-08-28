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РИА Новости
Культура

Джон Бон Джови рассказал, как будет называться его следующий альбом

15:38 28.08.2019
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© AP Photo / Invision/ Owen SweeneyАмериканский музыкант Джон Бон Джови
Американский музыкант Джон Бон Джови
© AP Photo / Invision/ Owen Sweeney
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Новый альбом Джона Бон Джови будет называться Bon Jovi: 2020. Об этом музыкант сообщил на встрече с фанатами на музыкальном фестивале Runaway to Paradise Mediterranean Cruise, сообщает Variety.
"Это ведь год выборов, почему бы и нет?", - пояснил рокер из Нью-Джерси.
Есть еще одно объяснение названия. В отличие от предыдущего альбома This House Is Not For Sale (2016), посвященного личным переживаниям, эта пластинка затрагивает "социально значимые" темы. Например, на ней будут песни о ветеранах с посттравматическим синдромом и о недавних массовых расстрелах в Огайо и Техасе.
Runaway to Paradise Mediterranean Cruise – музыкальный фестиваль на борту лайнера, который вышел 26 августа из Барселоны и направляется в Пальму. Изначально предполагалось, что Бон Джови будет выступать на основной сцене, но из-за угрозы шторма концерт пришлось перенести в Stardust Theatre.
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