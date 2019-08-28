Джон Бон Джови рассказал, как будет называться его следующий альбом

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Новый альбом Джона Бон Джови будет называться Bon Jovi: 2020. Об этом музыкант сообщил на встрече с фанатами на музыкальном фестивале Runaway to Paradise Mediterranean Cruise, сообщает Новый альбом Джона Бон Джови будет называться Bon Jovi: 2020. Об этом музыкант сообщил на встрече с фанатами на музыкальном фестивале Runaway to Paradise Mediterranean Cruise, сообщает Variety

"Это ведь год выборов, почему бы и нет?", - пояснил рокер из Нью-Джерси.

Есть еще одно объяснение названия. В отличие от предыдущего альбома This House Is Not For Sale (2016), посвященного личным переживаниям, эта пластинка затрагивает "социально значимые" темы. Например, на ней будут песни о ветеранах с посттравматическим синдромом и о недавних массовых расстрелах в Огайо и Техасе.