США нашли свидетельства разработки КНДР подлодки с баллистическими ракетами

Спутниковые фотографии свидетельствуют о разработке в КНДР новой подводной лодки, которая может нести баллистические ракеты, и подготовке к испытаниям такого оружия, сообщает исследовательский проект Beyond Parallel , спонсируемый американским аналитическим центром Center for Strategic and International Studies (CSIS, Центр стратегических и международных исследований).