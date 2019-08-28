США нашли свидетельства разработки КНДР подлодки с баллистическими ракетами

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спутниковые фотографии свидетельствуют о разработке в КНДР новой подводной лодки, которая может нести баллистические ракеты, и подготовке к испытаниям такого оружия, сообщает исследовательский проект Спутниковые фотографии свидетельствуют о разработке в КНДР новой подводной лодки, которая может нести баллистические ракеты, и подготовке к испытаниям такого оружия, сообщает исследовательский проект Beyond Parallel , спонсируемый американским аналитическим центром Center for Strategic and International Studies (CSIS, Центр стратегических и международных исследований).

В июле Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробности ни о самой подлодке, ни ее оснащении не приводились. Министерство обороны Южной Кореи считает, что новая подлодка КНДР может нести по меньшей мере три баллистические ракеты.

© CSIS Свидетельства разработки КНДР подлодки с баллистическими ракетами © CSIS Свидетельства разработки КНДР подлодки с баллистическими ракетами

Основываясь на фотографиях судостроительной верфи в порту Синпхо, исследователи утверждают, что имеются "косвенные доказательства строительства новой подводной лодки с баллистическими ракетами, предварительные данные свидетельствуют, что проводятся подготовительные работы для проведения испытаний".

Как утверждается, на фотографиях присутствуют краны и буксиры, которые, "исходя из практики, могут свидетельствовать о подготовке" к проведению испытаний. Тем не менее, "убедительные доказательства того, что (испытания) пройдут в ближайшее время, отсутствуют", отмечают в Beyond Parallel.