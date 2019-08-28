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РИА Новости

Пресс-конференция гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой

15:14 28.08.2019 (обновлено: 15:15 28.08.2019)
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12 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры ТРЕГУЛОВОЙ, посвященная открытию выставочного сезона.
К участию также приглашены кураторы выставок "Василий Поленов", "Авангард. Список №I. К столетию музея живописной культуры" и других проектов.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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