Следователи проверяют три версии обрушения дома во Львовской области

Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Следователи проверяют три версии обрушения четырехэтажного дома в городе Дрогобыч Львовской области Украины, но окончательной нет, сообщила пресс-служба горсовета Дрогобыча.

Пресс-служба областного отделения полиции в среду сообщила, что в Дрогобыче в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы. Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели обнаружили под завалами дома второго погибшего.

"Одна из версий - газ, но это маловероятно. Вторая - перепланировка, но это также не подтверждено. Третья - возможно, когда были дожди, то в подвале промокло, подмыло, ведь это старый дом", - цитирует сообщение пресс-службы горсовета агентство УНН

Отмечается, что окончательной версии нет. Все версии на месте происшествия проверяют следователи.