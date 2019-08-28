Власти Подмосковья допускают возможность субсидий в экотуризм на ООПТ

Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова

ХИМКИ, 28 авг - РИА Новости. Правительство Московской области не исключает возможности предоставления субсидий бизнесу, который развивает экологический туризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

На особо охраняемых территориях запрещено возводить капитальные сооружения, прокладывать дороги и инженерные сети. Всего на территории региона зарегистрировано 248 ООПТ.

"Когда бизнесу предлагаешь что-то бесплатно, то он отказывается. Это показатель, что они для себя не видят здесь доходной базы.То же самое касается и экотуризма. В этом случае единственный вариант решения проблемы - субсидировать этот бизнес", - сказал Куракин журналистам.

Он добавил, что жёсткие запреты на посещение ООПТ зачастую приводят к обратному эффекту, поэтому нужно развивать для людей активности на природных территориях, которые бы не вредили окружающей среды.