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РИА Новости
Новости Подмосковья

Власти Подмосковья допускают возможность субсидий в экотуризм на ООПТ

15:09 28.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТуристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Туристы гуляют в лесу Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХИМКИ, 28 авг - РИА Новости. Правительство Московской области не исключает возможности предоставления субсидий бизнесу, который развивает экологический туризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
На особо охраняемых территориях запрещено возводить капитальные сооружения, прокладывать дороги и инженерные сети. Всего на территории региона зарегистрировано 248 ООПТ.
"Когда бизнесу предлагаешь что-то бесплатно, то он отказывается. Это показатель, что они для себя не видят здесь доходной базы.То же самое касается и экотуризма. В этом случае единственный вариант решения проблемы - субсидировать этот бизнес", - сказал Куракин журналистам.
Он добавил, что жёсткие запреты на посещение ООПТ зачастую приводят к обратному эффекту, поэтому нужно развивать для людей активности на природных территориях, которые бы не вредили окружающей среды.
"При всем уважении к малым операторам, нам требуется партнёрство с крупными операторами, например, кемперами ", - добавил Куракин.
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