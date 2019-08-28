Патриарх Кирилл рассказал, почему верующих не пускали в главный собор РПЦ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в среду совершил праздничную литургию по случаю Успения Пресвятой Богородицы и рассказал, почему православные верующие плакали в Успенском соборе Кремля, а потом им запретили его посещать.

"Сколько же молитв и слез было пролито в главном храме Русской церкви с просьбой остановить нашествие иноплеменных, примирить тех, кто враждовал через междоусобную брань. Сколько слез здесь было и в начале ХХ века, когда стало ясно, что Отечество наше входит в полосу безбожной жизни. Поэтому не случайно это "сердце" Русской церкви было закрыто - для того, чтобы его биение не слышал наш народ", - сказал патриарх Кирилл после службы в Успенском соборе.

Он отметил, что "Царица Небесная воспринималась нашим народным сознанием и нашим церковным преданием как покровительница Земли Русской", и призвал в этот день совершать молитву "о стране нашей, о народе нашем, о всей святой Руси, о всех, кто объединен узами Русской православной церкви, о мире во всем мире".

Православные христиане отмечают в среду один из главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Согласно апокрифам (древние тексты, не вошедшие в Евангелие), она воскресла на третий день после смерти, как и ее Сын.