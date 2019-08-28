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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал, почему верующих не пускали в главный собор РПЦ

15:09 28.08.2019 (обновлено: 17:01 28.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСоборная площадь Московского Кремля
Соборная площадь Московского Кремля
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в среду совершил праздничную литургию по случаю Успения Пресвятой Богородицы и рассказал, почему православные верующие плакали в Успенском соборе Кремля, а потом им запретили его посещать.
"Сколько же молитв и слез было пролито в главном храме Русской церкви с просьбой остановить нашествие иноплеменных, примирить тех, кто враждовал через междоусобную брань. Сколько слез здесь было и в начале ХХ века, когда стало ясно, что Отечество наше входит в полосу безбожной жизни. Поэтому не случайно это "сердце" Русской церкви было закрыто - для того, чтобы его биение не слышал наш народ", - сказал патриарх Кирилл после службы в Успенском соборе.
Он отметил, что "Царица Небесная воспринималась нашим народным сознанием и нашим церковным преданием как покровительница Земли Русской", и призвал в этот день совершать молитву "о стране нашей, о народе нашем, о всей святой Руси, о всех, кто объединен узами Русской православной церкви, о мире во всем мире".
Православные христиане отмечают в среду один из главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Согласно апокрифам (древние тексты, не вошедшие в Евангелие), она воскресла на третий день после смерти, как и ее Сын.
Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после - русские цари венчались на царство. В XIV – XVII веках Успенский собор – усыпальница предстоятелей Русской церкви. С 1917 года до настоящего времени Успенский собор – это музей, но с 1990 года в нем периодически стали проводить богослужения.
Верующие во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в храме Успения Божией Матери
Вчера, 01:11Религия и мировоззрение
Православные христиане отмечают Успение Божией Матери
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Религия и мировоззрениеМосковский КремльНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваРоссияОбществорелигия
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