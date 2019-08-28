Жителей Кузбасса призвали изучить правила поведения при встрече с медведем

КЕМЕРОВО, 28 авг - РИА Новости. Специалисты департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области при встрече с бурым медведем советуют следовать правилам, размещенным на сайте ведомства.

Ранее в паблике kuzbass_news в Instagram появилось видео, на котором два бурых медведя гуляют по территории частного дома в селе Хопкино Яшкинского района Кузбасса.

"При встрече с бурым медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Помните, что медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а, напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его криком, ударами по металлическим предметам и т.д.", – говорится в памятке.

Также при встрече с медведем не рекомендуется смотреть ему в глаза, поскольку для дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки. Нужно сохранять спокойствие, выпрямиться во весь рост и дать знать о себе, громко разговаривая.

"Уходите медленно и тем же путем, откуда пришли. При этом лучше не поворачиваться спиной к зверю. Держите его в поле зрения и будьте готовы к тому, что в любой момент он может проявить агрессию. Но ни в коем случае не бегите, пока остаетесь в поле зрения животного," – рекомендуют специалисты.