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РИА Новости

Жителей Кузбасса призвали изучить правила поведения при встрече с медведем

15:04 28.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бурый медведь . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 авг - РИА Новости. Специалисты департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области при встрече с бурым медведем советуют следовать правилам, размещенным на сайте ведомства.
Ранее в паблике kuzbass_news в Instagram появилось видео, на котором два бурых медведя гуляют по территории частного дома в селе Хопкино Яшкинского района Кузбасса.

"При встрече с бурым медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Помните, что медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а, напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его криком, ударами по металлическим предметам и т.д.", – говорится в памятке.

Также при встрече с медведем не рекомендуется смотреть ему в глаза, поскольку для дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки. Нужно сохранять спокойствие, выпрямиться во весь рост и дать знать о себе, громко разговаривая.
"Уходите медленно и тем же путем, откуда пришли. При этом лучше не поворачиваться спиной к зверю. Держите его в поле зрения и будьте готовы к тому, что в любой момент он может проявить агрессию. Но ни в коем случае не бегите, пока остаетесь в поле зрения животного," – рекомендуют специалисты.
Отмечается также, что хорошим средством являются едкие перечные аэрозоли, но они эффективны только на маленькой дистанции и лишь при отсутствии сильного ветра.
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