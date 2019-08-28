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РИА Новости

Йеменское правительство восстановило контроль над Аденом

15:01 28.08.2019
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© AP Photo / Wael QubadyТанк в городе Аден, Йемен
Танк в городе Аден, Йемен
© AP Photo / Wael Qubady
Танк в городе Аден, Йемен. Архивное фото
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над городом Аден на юге страны, об этом сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на заявление главы МВД республики.
Ранее СМИ сообщили о том, что правительственные силы вошли в международный аэропорт Адена, а также ряд других районов второго по величине города Йемена. Отряды лояльные сепаратистам из переходного Совета Южного Йемена, по сообщениям очевидцев покинули военные базы в городе и его окрестностях.
Ранее в среду правительственные силы установили контроль над административным центром южной провинции Абьян - городом Зинджибар, который был захвачен сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, и восстановили контроль над городом.
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В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
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