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РИА Новости

Эксперт рассказал о значении участия Эрдогана в открытии МАКС-2019

14:55 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Архивное фото
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости, Федор Смирнов. Неожиданный визит турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Россию, в ходе которого он принял участие в открытии авиакосмического салона МАКС-2019, стал большим успехом президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Эрдоган посетил выставку накануне вместе с Путиным, сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ.
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"Это был незапланированный визит. Вероятно, телефонный разговор, который президенты РФ и Турции провели в пятницу, не удовлетворил их, поэтому они договорились о встрече. То, что Путин на официальном открытии МАКС-2019 выступил с Эрдоганом, несмотря на то, что на выставке не было представлено ни одной турецкой оборонной компании, что сделало бы логичным участие турецкого лидера в ее открытии, - это большой успех президента РФ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сложилось впечатление, что на первом плане в ходе визита Эрдогана было сотрудничество в военной сфере.
"Укрепление сотрудничества с Россией в области оборонной промышленности не ново. У Турции после покупки у РФ С-400 есть интерес к приобретению российских самолетов и совместному производству. Поскольку участие Эрдогана в открытии МАКС-2019 прошло на фоне переговоров по Идлибу, интерес Эрдогана к российским самолетам и вертолетам был истолкован как ожидание некой уступки России по Сирии. Но это разные темы", - отметил Сезер.
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"Россия не смешивает, как США, тему продажи оружия с другими вопросами. Мы увидели на пресс-конференции, что позиции по Идлибу у сторон сохранились. Путин использовал достаточно решительные выражения, дав понять, что Россия не отступит. Поэтому в ближайшее время мы можем ждать важных изменений на поле", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Путин также коснулся темы зоне безопасности в Сирии на востоке от Евфрата, заявив, что она важна с точки зрения сохранения территориальной целостности Сирии.
"Не стоит забывать, что, согласно подписанному в Адане в 1998 году соглашению между Турцией и Сирией, Турция имеет право принимать меры в случае необходимости в зоне шириной 5 километров на сирийской территории. Именно поэтому слышится критика, так как Турция вместо Дамаска обсуждает подобные вопросы с Вашингтоном", - заявил Сезер.
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Су-57С-400 «Триумф»Авиасалон МАКССу-35Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСША
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