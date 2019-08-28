Эксперт рассказал о значении участия Эрдогана в открытии МАКС-2019

АНКАРА, 28 авг – РИА Новости, Федор Смирнов. Неожиданный визит турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Россию, в ходе которого он принял участие в открытии авиакосмического салона МАКС-2019, стал большим успехом президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Эрдоган посетил выставку накануне вместе с Путиным, сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ.

"Это был незапланированный визит. Вероятно, телефонный разговор, который президенты РФ и Турции провели в пятницу, не удовлетворил их, поэтому они договорились о встрече. То, что Путин на официальном открытии МАКС-2019 выступил с Эрдоганом, несмотря на то, что на выставке не было представлено ни одной турецкой оборонной компании, что сделало бы логичным участие турецкого лидера в ее открытии, - это большой успех президента РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сложилось впечатление, что на первом плане в ходе визита Эрдогана было сотрудничество в военной сфере.

"Укрепление сотрудничества с Россией в области оборонной промышленности не ново. У Турции после покупки у РФ С-400 есть интерес к приобретению российских самолетов и совместному производству. Поскольку участие Эрдогана в открытии МАКС-2019 прошло на фоне переговоров по Идлибу, интерес Эрдогана к российским самолетам и вертолетам был истолкован как ожидание некой уступки России по Сирии. Но это разные темы", - отметил Сезер.

"Россия не смешивает, как США, тему продажи оружия с другими вопросами. Мы увидели на пресс-конференции, что позиции по Идлибу у сторон сохранились. Путин использовал достаточно решительные выражения, дав понять, что Россия не отступит. Поэтому в ближайшее время мы можем ждать важных изменений на поле", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Путин также коснулся темы зоне безопасности в Сирии на востоке от Евфрата, заявив, что она важна с точки зрения сохранения территориальной целостности Сирии.