ОНФ выявил отставание в сроках исполнения нацпрограммы "Цифровая экономика"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили отставание в сроках исполнения мероприятий нацпрограммы "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба движения.
В пресс-службе ОНФ отметили, что паспорт национальной программы "Цифровая экономика РФ" был утвержден по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. В 2019 году в него были внесены изменения, и 4 июня был утвержден новый документ. К концу лета часть мероприятий национальной программы уже должна быть исполнена.
"К 30 июня должны были быть разработаны и утверждены дорожные карты по развитию сквозных цифровых технологий с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики. К сквозным технологиям относят большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, промышленный интернет, технологии беспроводных связей, виртуальных и дополненных реальностей. Дорожные карты, согласно паспорту нацпрограммы, необходимо ежегодно актуализировать до 2024 года включительно. Однако к установленному сроку ни одна из девяти запланированных дорожных карт не была утверждена", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что только 1 августа были утверждены шесть дорожных карт по направлениям: "Технологии виртуальной и дополненной реальностей", "Системы распределенного реестра", "Квантовые технологии", "Робототехника и сенсорика", "Новые производственные технологии", "Нейротехнологии и искусственный интеллект". До конца лета Минкомсвязи собирается утвердить еще одну дорожную карту – "Технологии беспроводной связи", которая пока находится на доработке. По направлениям "Большие данные" и "Промышленный интернет" планы развития пока не сформированы.
В пресс-службе ОНФ добавили, что к 30 июня планировалось утвердить комплекс мероприятий по стимулированию программ по цифровой трансформации организаций. Однако соответствующий документ только в августе будет вынесен на рассмотрение.
Эксперты Народного фронта отмечают, что в условиях быстрого развития цифровых технологий промедление даже на пару месяцев означает отставание страны на несколько лет. Для исправления ситуации эксперты ОНФ предложили выносить инициативы по развитию цифровой экономики на публичное обсуждение.