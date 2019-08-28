ОНФ выявил отставание в сроках исполнения нацпрограммы "Цифровая экономика"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили отставание в сроках исполнения мероприятий нацпрограммы "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба движения.

В пресс-службе ОНФ отметили, что паспорт национальной программы "Цифровая экономика РФ" был утвержден по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. В 2019 году в него были внесены изменения, и 4 июня был утвержден новый документ. К концу лета часть мероприятий национальной программы уже должна быть исполнена.

"К 30 июня должны были быть разработаны и утверждены дорожные карты по развитию сквозных цифровых технологий с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики. К сквозным технологиям относят большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, промышленный интернет, технологии беспроводных связей, виртуальных и дополненных реальностей. Дорожные карты, согласно паспорту нацпрограммы, необходимо ежегодно актуализировать до 2024 года включительно. Однако к установленному сроку ни одна из девяти запланированных дорожных карт не была утверждена", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что только 1 августа были утверждены шесть дорожных карт по направлениям: "Технологии виртуальной и дополненной реальностей", "Системы распределенного реестра", "Квантовые технологии", "Робототехника и сенсорика", "Новые производственные технологии", "Нейротехнологии и искусственный интеллект". До конца лета Минкомсвязи собирается утвердить еще одну дорожную карту – "Технологии беспроводной связи", которая пока находится на доработке. По направлениям "Большие данные" и "Промышленный интернет" планы развития пока не сформированы.

В пресс-службе ОНФ добавили, что к 30 июня планировалось утвердить комплекс мероприятий по стимулированию программ по цифровой трансформации организаций. Однако соответствующий документ только в августе будет вынесен на рассмотрение.