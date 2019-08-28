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РИА Новости

В Афганистане три ребенка погибли при обстреле со стороны Пакистана

14:46 28.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере три ребенка погибли, еще шесть человек получили ранения в результате попадания ракеты, запущенной со стороны Пакистана, в деревню на востоке Афганистана, сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на официального представителя местных властей.
Ракета упала на территории района Дангам, восточная провинция Кунар. Как заявил официальный представитель губернатора провинции Абдул Гани Мусамим (Abdul Ghani Musamim), ракета была запущена представителями вооруженных сил Пакистана, отмечает агентство Пажвак.
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Другие обстоятельства инцидента уточняются.
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