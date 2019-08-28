Врио курского губернатора рассказал Путину о подготовке к 1000-летию города

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как преобразится исторический центр к тысячелетию Курска.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Через 12 лет мы будет отмечать тысячелетие города Курска... Сегодня исторический центр города, откуда начинался город, так называемый курский детинец, занимает Курский электроаппаратный завод, который был построен сразу же после Великой Отечественной войны. Мы пришли к соглашению с владельцем предприятия в конце прошлого года о том, что они перебазируют свои мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию", - рассказал он президенту.

Врио губернатора региона отметил, что "так называемый братский корпус уже передаётся епархии", также на территории находятся Знаменский собор иконы Божьей матери и Воскресенский храм.

"Также на территории бывшего предприятия, в здании бывшей мужской гимназии (сегодня там цеха) мы планируем разместить галерею нашего земляка художника Дейнеки, краеведческий музей, который у нас сейчас в упадке находится. Территория постепенно расширилась у нас до прилегающих территорий, и сегодня это более 30 гектаров", - добавил Старовойт.

Кроме того, по его словам, проводится международный архитектурный конкурс "Курск 2032" на разработку архитектурной концепции реновации исторического центра города Курска.