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РИА Новости

Врио курского губернатора рассказал Путину о подготовке к 1000-летию города

14:43 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как преобразится исторический центр к тысячелетию Курска.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Через 12 лет мы будет отмечать тысячелетие города Курска... Сегодня исторический центр города, откуда начинался город, так называемый курский детинец, занимает Курский электроаппаратный завод, который был построен сразу же после Великой Отечественной войны. Мы пришли к соглашению с владельцем предприятия в конце прошлого года о том, что они перебазируют свои мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию", - рассказал он президенту.
Врио губернатора региона отметил, что "так называемый братский корпус уже передаётся епархии", также на территории находятся Знаменский собор иконы Божьей матери и Воскресенский храм.
"Также на территории бывшего предприятия, в здании бывшей мужской гимназии (сегодня там цеха) мы планируем разместить галерею нашего земляка художника Дейнеки, краеведческий музей, который у нас сейчас в упадке находится. Территория постепенно расширилась у нас до прилегающих территорий, и сегодня это более 30 гектаров", - добавил Старовойт.
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время встречи
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Кроме того, по его словам, проводится международный архитектурный конкурс "Курск 2032" на разработку архитектурной концепции реновации исторического центра города Курска.
"Более 70 заявок было подано в начале года. В конце августа у нас завершится второй этап, в результате которого и профессиональное экспертное жюри определит победителя, и жители, которые очень активно принимают участие в голосовании, более 30 тысяч человек оставляли заявки", - сообщил губернатор.
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Роман СтаровойтВладимир ПутинКурская областьКурскРоссияОбщество
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