Стала известна дата рассмотрения проекта бюджета на 2020-2022 годы

"Работа предстоит достаточно напряженная. Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства в сентябре, а именно - 19 сентября. Затем он будет направлен в Государственную Думу. Напомню, что в соответствии с графиком это нужно сделать до 1 октября", - заявил Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.