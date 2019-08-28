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РИА Новости

Стала известна дата рассмотрения проекта бюджета на 2020-2022 годы

14:41 28.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2020-2022 годы на заседании 19 сентября, до 1 октября он должен быть направлен в Госдуму, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Работа предстоит достаточно напряженная. Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства в сентябре, а именно - 19 сентября. Затем он будет направлен в Государственную Думу. Напомню, что в соответствии с графиком это нужно сделать до 1 октября", - заявил Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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