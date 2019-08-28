Кононенко прокомментировал возможность замены космонавтов на роботов

"Наш первый шаг". Эксперт оценил возможности робота "Федора" в космосе Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС. Как отметил в эфире радио Sputnik популяризатор космонавтики Виталий Егоров, пока человекоподобный робот несовершенен, но это только первый шаг в развитии робототехники.