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РИА Новости

Кононенко прокомментировал возможность замены космонавтов на роботов

14:37 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОлег Кононенко
Олег Кононенко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Олег Кононенко. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Человекоподобные роботы типа "Федора" не смогут заменить космонавтов, но возьмут на себя самые опасные операции, рассказал на авиакосмическом салоне МАКС-2019, отвечая на вопросы РИА Новости, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.
"Робот в полном объеме не заменит человека", - сказал он.
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
27 августа, 19:26Сказано в эфире
"Наш первый шаг". Эксперт оценил возможности робота "Федора" в космосеРобот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС. Как отметил в эфире радио Sputnik популяризатор космонавтики Виталий Егоров, пока человекоподобный робот несовершенен, но это только первый шаг в развитии робототехники.
По его словам, робот исполняет только те задачи, которые ему прописал в программном обеспечении человек.
"Они возьмут на себя самую опасную часть, но интеллект, мозги они не заменят", - сказал Кононенко.
Ранее во вторник на МКС прибыл первый российский антропоморфный робот "Федор". Он вернется на Землю 7 сентября.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиационно-космического салона МАКС-2019.
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
27 августа, 07:36РИА Новости
Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
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Олег КононенкоКосмос - РИА НаукаАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияЖуковскийРИА Наука
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