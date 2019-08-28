Кононенко прокомментировал возможность замены космонавтов на роботов

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Человекоподобные роботы типа "Федора" не смогут заменить космонавтов, но возьмут на себя самые опасные операции, рассказал на авиакосмическом салоне МАКС-2019, отвечая на вопросы РИА Новости, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.
"Робот в полном объеме не заменит человека", - сказал он.
27 августа, 19:26Сказано в эфире"Наш первый шаг". Эксперт оценил возможности робота "Федора" в космосеРобот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС. Как отметил в эфире радио Sputnik популяризатор космонавтики Виталий Егоров, пока человекоподобный робот несовершенен, но это только первый шаг в развитии робототехники.
По его словам, робот исполняет только те задачи, которые ему прописал в программном обеспечении человек.
"Они возьмут на себя самую опасную часть, но интеллект, мозги они не заменят", - сказал Кононенко.
Ранее во вторник на МКС прибыл первый российский антропоморфный робот "Федор". Он вернется на Землю 7 сентября.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиационно-космического салона МАКС-2019.