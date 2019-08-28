Эксперт оценил вероятность объединения британской оппозиции против Джонсона

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Оппозиционные партии Великобритании могут вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона на фоне планируемого Brexit без соглашения при условии, что им удастся объединиться и привлечь к себе ряд консерваторов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Ранее лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.

В беседе с РИА Новости, ссылаясь на заметку юриста из британского парламента, Топорнин отметил, что "если оппозиция объединится, в рамках чрезвычайных дебатов они смогут поставить вопрос о блокировании выхода (из ЕС) без соглашения или о вынесении вотума недоверия (правительству - ред.)".

"Им важно понимать, чтобы была юридическая основа собрать заседание парламента, который правомочен принять такое решение. Но это потребует согласования с позицией в стане оппозиции, чтобы у них был единый подход", - сказал он.

"При этом они рассчитывают на то, что и в рядах консервативной партии тоже найдутся депутаты, которых не устраивает такая жесткая позиция Бориса Джонсона. Такие депутаты есть, они уже тоже об этом заявляли", - отметил Топорнин.

По словам эксперта, в этом случае они смогут собрать парламент и на нем принять такое жесткое решение, "вплоть до того, что они смогут теоретически предложить опять прийти британцам к урнам для голосования и провести второй референдум".

"В принципе если они опять объединятся, то могут получить необходимое большинство и таким образом заблокировать выход Британии из ЕС", - подчеркнул он.

По мнению Топорнина, Джонсон понимает, что потенциал у тех депутатов, которые не хотят выходить из ЕС без соглашения, достаточно большой. Эксперт отметил, что Джонсон "хочет воспользоваться условной неразберихой в стане противника и лишить их возможности технически блокировать его решение по выводу Великобритании из Европейского союза".

Топорнин добавил, что сейчас нужно посмотреть, удастся ли оппозиции консолидировать свои взгляды, чтобы с единой позицией выступить против плана Джонсона.

Ранее в среду Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.