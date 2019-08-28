Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T14:35Z
https://ria.ru/20190828/1557994549.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155784/06/1557840662_269:552:2928:2048_1036x0_80_0_0_d7bf5f0603a9d94d8cbe44bfe1969e8d.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность объединения британской оппозиции против Джонсона

14:35 28.08.2019
192
© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Оппозиционные партии Великобритании могут вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона на фоне планируемого Brexit без соглашения при условии, что им удастся объединиться и привлечь к себе ряд консерваторов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
26 августа, 14:14РИА Новости
В Европейской комиссии напомнили об обязательствах Великобритании перед ЕС
В беседе с РИА Новости, ссылаясь на заметку юриста из британского парламента, Топорнин отметил, что "если оппозиция объединится, в рамках чрезвычайных дебатов они смогут поставить вопрос о блокировании выхода (из ЕС) без соглашения или о вынесении вотума недоверия (правительству - ред.)".
"Им важно понимать, чтобы была юридическая основа собрать заседание парламента, который правомочен принять такое решение. Но это потребует согласования с позицией в стане оппозиции, чтобы у них был единый подход", - сказал он.
"При этом они рассчитывают на то, что и в рядах консервативной партии тоже найдутся депутаты, которых не устраивает такая жесткая позиция Бориса Джонсона. Такие депутаты есть, они уже тоже об этом заявляли", - отметил Топорнин.
По словам эксперта, в этом случае они смогут собрать парламент и на нем принять такое жесткое решение, "вплоть до того, что они смогут теоретически предложить опять прийти британцам к урнам для голосования и провести второй референдум".
"В принципе если они опять объединятся, то могут получить необходимое большинство и таким образом заблокировать выход Британии из ЕС", - подчеркнул он.
Противник Brexit в Лондоне
22 августа, 14:53РИА Новости
Джонсон оценил варианты решения вопроса об ирландской границе после Brexit
По мнению Топорнина, Джонсон понимает, что потенциал у тех депутатов, которые не хотят выходить из ЕС без соглашения, достаточно большой. Эксперт отметил, что Джонсон "хочет воспользоваться условной неразберихой в стане противника и лишить их возможности технически блокировать его решение по выводу Великобритании из Европейского союза".
Топорнин добавил, что сейчас нужно посмотреть, удастся ли оппозиции консолидировать свои взгляды, чтобы с единой позицией выступить против плана Джонсона.
Ранее в среду Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября, королева выступит с тронной речью, в которой изложит приоритеты правительства, 14 октября. Джонсон объяснил свое решение закончить нынешнюю сессию парламента и начать новую стремлением представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку, однако многие его коллеги усматривают в его поступке намерение лишить парламент права голоса в преддверии Brexit и вывести страну из ЕС без соглашения. Сам Джонсон уверяет, что депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять.
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
22 августа, 13:19РИА Новости
Источник рассказал о последствиях жесткого Brexit для мировой экономики
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон накануне сообщил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.
270000
Обсудить 1
BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Адвокат: в украинской администрации есть желающие сорвать обмен с Россией
РИА
Новости
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Корбин обратился к Елизавете II с критикой приостановки работы парламента
Акция против Brexit в Лондоне
Опрос показал, сколько британцев поддерживают приостановку парламента
Памятник жертвам грузино-осетинского конфликта Скорбящий Ангел в Цхинвале
Южная Осетия пытается заставить Грузию убрать блокпост со своей территории
Лента
новостей
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия отказалась комментировать решение Джонсона по парламенту
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Трамп встретятся в Варшаве
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
Предложения Британии не должны разрушать единый рынок, заявил Барнье
Акция противников Brexit в центре Лондона
ЕК заявила о готовности продолжить переговоры с Британией по Brexit
Вестминстерский дворец
Оппозиция поднимет в парламенте вопрос о доверии Джонсону
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 в Биаррице, Франция
Вышеградская группа пригласила Джонсона на переговоры по Brexit
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали условие США для присоединения России к G7
Задержание
Адвокат рассказал о содержании готовящихся к обмену между Москвой и Киевом
Олег Морозов
В Совфеде считают, что киевские власти должны снять обвинения с Вышинского
Стенд Facebook
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
Лента новостейМолния