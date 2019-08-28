Южная Осетия пытается заставить Грузию убрать блокпост со своей территории

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис, сообщил РИА Новости советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев. На место выехали югоосетинские пограничники.

Накануне парламент Южной Осетии заявил о провокациях на границе с Грузией. Как следует из сообщения, в районе села Цнелис находятся "вооруженные формирования Грузии", что является "неприкрытым актом агрессии" со стороны Тбилиси.

"Выставили блокпост, хозяйничают, как хотят. Уже начали дорогу строить", - сообщил Кокоев.

По его словам, на место выехали представители пограничной службы Южной Осетии.

"Эти действия получат зеркальный ответ. В любой момент мы готовы отреагировать адекватно ситуации", - заверил он. Кокоев отметил, что Южная Осетия дала грузинским полицейским время "выйти за территорию".

Сотрудники КГБ Южной Осетии также выехали на место. Кроме того, осетинская сторона пытается связаться с Грузией по горячей линии, организованной в рамках Женевских дискуссий, но пока безрезультатно.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.