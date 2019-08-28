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РИА Новости

Южная Осетия пытается заставить Грузию убрать блокпост со своей территории

14:34 28.08.2019
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© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкПамятник жертвам грузино-осетинского конфликта "Скорбящий Ангел" в Цхинвале
Памятник жертвам грузино-осетинского конфликта Скорбящий Ангел в Цхинвале
© Sputnik / Алексей Ковалев
Перейти в фотобанк
Памятник жертвам грузино-осетинского конфликта "Скорбящий Ангел" в Цхинвале
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис, сообщил РИА Новости советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев. На место выехали югоосетинские пограничники.
Накануне парламент Южной Осетии заявил о провокациях на границе с Грузией. Как следует из сообщения, в районе села Цнелис находятся "вооруженные формирования Грузии", что является "неприкрытым актом агрессии" со стороны Тбилиси.
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
27 августа, 13:54РИА Новости
Парламент Южной Осетии заявил о провокации на границе с Грузией
"Выставили блокпост, хозяйничают, как хотят. Уже начали дорогу строить", - сообщил Кокоев.
По его словам, на место выехали представители пограничной службы Южной Осетии.
"Эти действия получат зеркальный ответ. В любой момент мы готовы отреагировать адекватно ситуации", - заверил он. Кокоев отметил, что Южная Осетия дала грузинским полицейским время "выйти за территорию".
Сотрудники КГБ Южной Осетии также выехали на место. Кроме того, осетинская сторона пытается связаться с Грузией по горячей линии, организованной в рамках Женевских дискуссий, но пока безрезультатно.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
26 августа, 12:26РИА Новости
Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
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