Белгородскому аэропорту присвоили имя инженера Шухова

ВОРОНЕЖ, 28 авг – РИА Новости. Международный аэропорт "Белгород" увековечил в своем названии имя выдающегося ученого-инженера Владимира Шухова, сообщает правительство региона.

Проект "Великие имена России" по переименованию российских аэропортов прошел в конце 2018 года. Жителям 47 городов, в которых расположены аэропорты международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек, было предложено выбрать имя для воздушной гавани, связанное с человеком, имеющим заслуги перед отечеством и как-то связанным с этим городом. В Белгороде больше все голосов набрало имя Владимира Шухова. А 31 мая этого года президент РФ присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, в том числе белгородскому.

"Сегодня, 28 августа, в день рождения Владимира Григорьевича Шухова, прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению международному аэропорту Белгорода имени выдающегося инженера. На фасаде здания аэровокзала размещен портрет нашего земляка", - сообщает правительство.

Как отметил на торжественном мероприятии губернатор Евгений Савченко, идеи Шухова востребованы до сих пор.

"Он связал эпохи своими открытиями, а это удел гениев. Уверен, что имя Владимира Григорьевича больше всего подходит авангардному облику аэропорта Белгорода. Каждый, кто прибывает в нашу область, особенно в первый раз, увидит этот современный аэропорт, поймет, что он прилетел на территорию инноваций, в передовую область", – сказал Савченко.