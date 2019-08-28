"Лукойл" получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на "Дружбе"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Лукойл" получил уведомления контрагентов о претензиях в связи с ЧП на нефтепроводе "Дружба"; оценки их суммы и перспектив пока нет, но руководство компании полагает, что это не окажет существенного негативного влияния на ее финансовое состояние, говорится в отчете "Лукойла" по МСФО за первое полугодие.

"Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объемов нефти через нефтепровод "Дружба" (принадлежащий и эксплуатируемый государственной компанией "Транснефть") во втором квартале 2019 года... В настоящее время компания не может надежно оценить сумму претензий и вероятность или перспективы их успеха, но руководство считает, что конечный результат данных разбирательств не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы", - говорится в отчете.

Там отмечается, что превышение в нефти содержания хлорорганических соединений "предположительно привело покупателей к фактическим и будущим финансовым потерям". При этом "потери не были полностью определены или подтверждены".