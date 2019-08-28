В Казани будут судить мужчину за убийство в центре города

КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины в центре Казани из пистолета ТТ в декабре 2018 года и покушении на убийство второго, дело направлено в суд, сообщает СУСК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Рината Раимджанова, который обвиняется в… убийстве человека в связи с выполнением им общественного долга, покушении на убийство двух лиц, незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2017 года в Казани участники преступной группировки "Тукаевские" совершили разбойное нападение на Раимджанова. Он пришел к выводу, что к совершению преступления может быть причастен его 35-летний знакомый, бывший участник группировки, и решил убить его.

По данным следствия, Раимджанов 25 декабря 2018 года выяснил, что автомобиль его знакомого припаркован на улице Островского в Казани. Вооружившись пистолетом ТТ, обвиняемый дождался, когда тот в сопровождении 47-летнего знакомого сядет в автомобиль, подошел к нему, выстрелил через стекло, ранил потерпевшего в плечо и приказал выйти из салона. Мужчина попытался обезоружить нападавшего, но тот выстрелил ему в голову. Затем он открыл огонь по второму потерпевшему, ранив его в живот и бедро. В результате нападения потерпевшие были госпитализированы. Один из них спустя несколько дней скончался.

После преступления подозреваемому удалось скрыться. Он был задержан 15 мая 2019 года на съемной квартире в казанском поселке Осиново. При этом, как отмечается, у него было изъято использовавшееся при совершении преступления оружие.