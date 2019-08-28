Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T14:23Z
https://ria.ru/20190828/1557993885.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/93/1557439378_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_374d79360d64a6924d03c801dbe33469.jpg
РИА Новости

Рада в первый день работы планирует принять до ста законов, сообщил депутат

14:23 28.08.2019
254
© РИА Новости / Сергей СтаростенкоЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Верховная рада в первый день работы может рассмотреть от 30 до 100 законопроектов, сообщил журналистам избранный депутатом от партии "Слуга народа" Юрий Камильчук, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Новоизбранная Рада 29 августа соберется на торжественное заседание, на котором депутаты принесут присягу и начнут формировать фракции, комитеты и президиум парламента. После этого состоится первая сессия парламента, на которой, как ожидается, будет назначен новый премьер и сформирован состав правительства.
"Завтра мы будем рассматривать законопроекты, которые, я думаю, приоритезируются сегодня, хотя основные обсуждаются в прессе постоянно. Есть шанс, что мы примем более 30, а возможно, даже до 100 законопроектов. Увидим. Технически все позволяет, голосование происходит достаточно быстро. Система "Рада" должна быть запрограммирована завтра. Я думаю, что сегодня под конец дня мы обсудим, что за чем голосуем", - заявил Камильчук.
Ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" надеется в день открытия Верховной рады Украины нового созыва принять в первом чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности, а в начале сентября получить конституционное большинство для его окончательного утверждения. По его словам, партия "Слуга народа" намерена поддержать проект закона, который был инициирован тогда еще президентом Украины Петром Порошенко, который предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Подсчет голосов по результатам выборов в Верховную раду Украины
Вчера, 14:01РИА Новости
Украинцы считают, что правильно голосовали на выборах в Раду, показал опрос
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта, теперь их может рассмотреть Рада. Депутаты пока не рассматривали этот вопрос.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Вначале Рада направляет законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после чего, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
281000
Обсудить 1
Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
РИА
Новости
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Трамп встретятся в Варшаве
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ объяснили отказ Лукашенко поехать в Польшу дружбой с Путиным
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Адвокат: в украинской администрации есть желающие сорвать обмен с Россией
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Ведущий в США извинился за слова о связях Трампа с "русскими олигархами"
01:09Хуситы заявили об ударе по аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии
01:07Сенатор Джиллибранд прекратила борьбу за пост президента США
01:03Во Флориде объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
01:03Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
01:01Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
Лента новостейМолния