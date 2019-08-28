Рада в первый день работы планирует принять до ста законов, сообщил депутат

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Верховная рада в первый день работы может рассмотреть от 30 до 100 законопроектов, сообщил журналистам избранный депутатом от партии "Слуга народа" Юрий Камильчук, трансляцию вел телеканал Верховная рада в первый день работы может рассмотреть от 30 до 100 законопроектов, сообщил журналистам избранный депутатом от партии "Слуга народа" Юрий Камильчук, трансляцию вел телеканал "112 Украина"

Новоизбранная Рада 29 августа соберется на торжественное заседание, на котором депутаты принесут присягу и начнут формировать фракции, комитеты и президиум парламента. После этого состоится первая сессия парламента, на которой, как ожидается, будет назначен новый премьер и сформирован состав правительства.

"Завтра мы будем рассматривать законопроекты, которые, я думаю, приоритезируются сегодня, хотя основные обсуждаются в прессе постоянно. Есть шанс, что мы примем более 30, а возможно, даже до 100 законопроектов. Увидим. Технически все позволяет, голосование происходит достаточно быстро. Система "Рада" должна быть запрограммирована завтра. Я думаю, что сегодня под конец дня мы обсудим, что за чем голосуем", - заявил Камильчук.

Ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" надеется в день открытия Верховной рады Украины нового созыва принять в первом чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности, а в начале сентября получить конституционное большинство для его окончательного утверждения. По его словам, партия "Слуга народа" намерена поддержать проект закона, который был инициирован тогда еще президентом Украины Петром Порошенко, который предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта, теперь их может рассмотреть Рада. Депутаты пока не рассматривали этот вопрос.